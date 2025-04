Un giorno per celebrare gli Angeli del fango

Monterenzio celebra gli Angeli del Fango: una giornata di festa e gratitudine per i volontari dell’alluvione. Sarà una giornata all’insegna della gratitudine, del ricordo e della comunità quella in programma sabato 17 maggio al Parco Comunale di Monterenzio. Il Comune e l’associazione culturale ’La Locomotiva’ organizzano la ’Festa Angeli del Fango’, evento dedicato a tutti i volontari che, durante le alluvioni che hanno colpito il territorio, hanno prestato il proprio aiuto con generosità e determinazione.

L’iniziativa vuole essere un momento di riconoscimento per quanti hanno spalato fango, distribuito beni di prima necessità, offerto conforto e sostegno concreto nei giorni dell’emergenza. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, ma in particolare a quei volontari che, anche da fuori Monterenzio, non hanno esitato a mettersi in viaggio per aiutare chi si trovava in difficoltà. Soddisfatto dell’iniziativa il primo cittadino Davide Lelli, che spiega: "La manifestazione prenderà il via alle 12 con l’apertura degli stand gastronomici, attivi per l’intera giornata. Dalle 14.30 spazio alla musica country, seguita alle 15 dai saluti istituzionali. Nel pomeriggio sono previste esibizioni degli Sbandieratori Petroniani di Bologna, momenti di intrattenimento e due appuntamenti particolarmente significativi: alle 16.45 una proiezione al Teatro comunale per celebrare Gli Angeli del Fango, e alle 17.45 la scopertura di una targa commemorativa in onore di tutti i volontari, simbolo del ringraziamento collettivo della comunità. Chiuderanno la giornata una seconda esibizione degli sbandieratori e, alle 18.30, uno spettacolo di balli country a cura dei Wild Angels. Un’occasione non solo per festeggiare, ma soprattutto per ricordare e dire un sentito ’grazie’ a chi ha riportato speranza e solidarietà là dove sembrava esserci solo devastazione. Tutti i cittadini e tutti i volontari sono invitati a partecipare, anche coloro che da lontano sono intervenuti a sostegno di Monterenzio".

Rimanendo in tema di alluvione, il consigliere di Rete Civica, Marco Mastacchi, ha chiesto "di mettere in sicurezza il torrente Idice in località Borgatella, in corrispondenza di via Colunga che attraversa l’area di San Lazzaro, a ridosso dell’attraversamento dell’autostrada. Qui si evidenzia una problematica significativa legata alla gestione del rischio idrogeologico e alla responsabilità delle opere di difesa. Il torrente, privo di adeguata arginatura, rappresenta una minaccia per le proprietà situate lungo il suo corso, soprattutto in caso di eventi meteorologici estremi che possono causare esondazioni e allagamenti; la gestione del rischio idrogeologico nella località Borgatella richiede interventi mirati per migliorare la sicurezza delle infrastrutture e delle proprietà lungo il torrente Idice. La costruzione di argini adeguati e la protezione delle sponde sono essenziali per prevenire danni e garantire la sicurezza della comunità locale che a causa delle ultime esondazioni ha già subito danni importanti alle proprietà lungo il torrente Idice".

Zoe Pederzini