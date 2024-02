Un giorno senza energia elettrica per lavori in corso sugli impianti

Lavori in vista alla rete elettrica di San Giorgio di Piano, dopo quelli già effettuati in altre aree del territorio comunale il 2 febbraio, per venerdì 16. A comunicarlo ai cittadini, tramite il sito ufficiale, è l’amministrazione comunale. "Per lavori sugli impianti – spiega il Comune –, E- distribuzione comunica l’interruzione dell’energia elettrica venerdì 16 febbraio, dalle ore 9 alle 16".

Le vie interessate dall’interruzione, dove verranno apposti anche avvisi cartacei, sono: via Volontari della Libertà da 1 a 3, 1a, 3a, 1/2, 1/3, da 2 a 8, 12, 16, da 20 a 22, 26, 2a, 12a, 18a, 6/2, 20/2, via Andrea Costa 7, da 17 a 27, 17a, 19a, 21a, 7/1p, da 2 a 4, 2/8, via Pradelli da 11 a 29, da 33 a 35, 35a, 35/2, 37/2, 10, via Vittorio Veneto 15, 16, via 2 Giugno da 1 a 3, via Pascoli da 8 a 10 e via Fariselli 7.