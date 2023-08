Un giovane su 10 usa tranquillanti E bevono più le femmine dei maschi

di Cristina Degliesposti

Cresce, in tutta la popolazione, ma tra i giovanissimi a un ritmo definito "preoccupante". E soprattutto nella fascia 15-19 anni. Parliamo del consumo di sostanze di cui il Dipartimento per le politiche antidroga ha di recente diffuso i dati relativi al 2022. Dati che restituiscono il quadro di un consumo ritornato ai livelli pre-pandemici, con nuovi risvolti da tenere sotto osservazione. Come la questione di genere e l’emergere di un boom degli psicofarmaci. Circa uno studente su dieci ha assunto nel 2022 psicofarmaci senza prescrizione medica: il 10,8% contro il 6,6% del 2021. Queste sostanze risultano da sempre più diffuse tra le studentesse, per le quali si sono raggiunti i valori di consumo più elevati mai osservati fino a oggi (15,1%).

Sono ben 990mila gli studenti che hanno dichiarato di aver consumato almeno una volta nella vita una sostanza illegale (40%). E quasi 690mila lo hanno fatto nel 2022 tanto, che i dati complessivi messi a disposizione nella relazione al Parlamento evidenziano un forte aumento dei consumi passati dal 18,7% del 2021 al 27,9% dell’anno scorso, con una crescita rilevante soprattutto per i cannabinoidi sintetici e le nuove sostanze psicoattive come la ketamina. Questi ultime due macroraggruppamenti di sostanze di ’nuova generazione’ rappresentano nel loro complesso circa il 6% dei consumi dei giovanissimi e hanno come fonte principale di acquisto il mercato del web. Appaiono e scompaiono rapidamente dalla scena, spesso più velocemente di quanto le istituzioni facciano in tempo a tracciare (e mettere al bando), con risvolti sanitari di rilievo in termini di pericolosità.

Tra le sostanze psicotrope legali, la più diffusa è l’alcol, consumato nell’anno da circa 1milione e 900mila studenti di 15-19 anni. Per oltre 780mila di loro (33%) si è trattato di un consumo elevato che ha portato all’intossicazione alcolica e, tra i 18-24enni, la quota di quanti si sono ubriacati nell’ultimo anno è circa il 50%. La grande novità sta nel sorpasso di genere: nel 2022 sono state soprattutto le studentesse sia ad utilizzare alcolici (79% femmine contro il 77% dei maschi) sia ad essersi ubriacate (35% contro il 29%).

A ruota la cannabis si afferma come la seconda sostanza più diffusa tra i giovanissimi, tanto che il 24% della popolazione scolastica l’ha consumata almeno una volta nel 2022, vale a dire 580mila studenti tra i 15 e i 19 anni. Un dato elevato, sì, ma che nel comune sentire spaventa meno di quello della cocaina. Se in Italia l’1,1% della popolazione tra i 18 e gli 84 anni ne ha fatto uso, tra gli studenti sono stati circa 44mila, ossia il 2% della platea. E a conferma della precocità femminile nell’approccio alle sostanze ci sono anche i dati degli accessi al pronto soccorso per fatti definiti ’drogacorrelati’ che, pur essendo in numeri assoluti quasi la metà di quelli maschili, vedono maggiormente coinvolte le giovani under 17, che presentano il 13% degli accessi contro il 7% nella stessa fascia di età fra i ragazzi.