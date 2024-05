Un Gran Tour tutto al femminile. Le donne in viaggio nell’Ottocento

Un Grand Tour al femminile, dedicato alle donne in viaggio nella Bologna Ottocentesca. L’appuntamento è oggi alle 18 in piazza Carducci, con il Gran Ballo dell’Unità d’Italia, organizzato dall’associazione 8cento Aps, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento e il Comitato di Bologna dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. L’Ottocento infatti è l’età dei viaggi; il viaggio diventa l’esperienza per completare l’iter formativo e culturale, conoscere leggi, monete e costumi di altri paesi, apprendere le lingue. E Bologna, seconda città dello Stato Pontificio, grazie anche alla tradizione universitaria che offre occasioni di scambi e confronti, diventa una delle mete italiane più ambite. Partendo da carteggi e testimonianze scritte sia da donne bolognesi che portarono in altre città le idee maturate nel proprio ambiente, che da ’straniere’ in visita, emerge una città prodiga di vita intellettuale, politica e relazioni.

Sei sono le viaggiatrici protagoniste, tra cui Louise Poitevin, la prima donna a compiere nel 1854 il primo volo aerostatico sulla città. La rievocazione storica farà conoscere alcune pagine di storia cittadina del XIX secolo filtrata attraverso sguardi e impressioni al femminile. Paolo Bovi Campeggi, garibaldino bolognese interpretato da Samuele Reggiani, sarà il protagonista che incontra le viaggiatrici in città.

Cento danzatori di 8cento Aps, in costumi storici, danzeranno valzer, polke e quadriglie dei vari paesi di provenienza delle viaggiatrici: Irlanda, Polonia, America, Francia, Germania e Italia. Insomma, un Grand Tour “tutto per loro”, organizzato con Mirtide Gavelli come referente storica, la sceneggiatura di Marina Busi e la regia di Alessia Branchi. Il Gran Ballo dell’Unità d’Italia fa parte del progetto ’Viaggiatrici all’ombra dei portici. Fatti e vicende nella Bologna dell’Ottocento’, rievocazione storica che prevede un calendario di iniziative lungo tutto l’anno. Inoltre la rievocazione di oggi è l’occasione perfetta per visitare il Museo del Risorgimento che ha casa proprio in piazza Carducci, aperto anche oggi dalle 10 alle 18.