Un Grand Tour nel mondo del vino italiano

Oggi e domani (dalle 11 alle 21) a Grand Tour Italia va in scena Portici di vino, dove con un unico biglietto sarà possibile fare degustazioni illimitate di vini provenienti da tutta Italia.

Al momento dell’arrivo, ciascun partecipante riceverà un calice e una taschina per poter muoversi all’interno dell’evento e assaporare i vini offerti dai 40 produttori dal Nord al Sud della Penisola per un totale di 120 etichette di vino in degustazione.

Biglietti in prevendita al sito: https://www.grandtouritalia.it/it/portici-divino.