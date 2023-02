"Un grande bolognese che merita un ricordo al passo con i tempi"

Al fianco di QN - il Resto del Carlino per supportare la settimana di iniziative in memoria di Lucio Dalla, a partire dal podcast che potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme. È l’impegno messo in campo da Infortunistica Tossani, storica realtà bolognese attiva da oltre 70 anni e partner degli special de ‘Il Resto di Bologna’, con i podcast tutti dedicati al compianto cantautore in partenza già da oggi.

"Così come nel nostro settore dell’infortunistica, grazie al nostro fondatore, il professor Michele Tossani, anche noi abbiamo portato alta la bandiera di Bologna in tutta Italia – spiega la presidente Francesca Marchesini Tossani (foto) –. Il professore nel 1952 ha inventato la scienza dell’infortunologia, dando vita alla prima attività che oggi, in tutta Italia e non solo, è il punto di riferimento per il risarcimento del danno: l’Infortunistica Tossani. Da Bologna, in Italia e in Europa". Una realtà di primo livello impegnata, dunque, a elevare il nome delle Due Torri nel mondo. Perché no, anche nel ricordo di chi ha reso grande e senza tempo la città e la sua cultura. In questa settimana, oltre ai podcast, sui social e sui siti di tutte le testate del gruppo ci sarà la copertura completa delle tante iniziative promosse in memoria di Dalla, dal longform disponibile online su Quotidiano Nazionale allo speciale di 16 pagine in uscita con il giornale il 4 marzo, giorno del compleanno di Dalla, fino alla prima rassegna promossa da ‘Ciao’, con il contest per giovani musicisti emergenti e la serata finale di giovedì al Teatro Celebrazioni.

Tossani, cosa vi ha colpito dell’iniziativa podcast su Lucio Dalla, promossa dal nostro giornale?

"Da bolognesi doc siamo sempre onorati e felici di essere parte attiva alle iniziative che omaggiano coloro che hanno reso la nostra città celebre in tutto il mondo".

Cosa significa, ancora oggi, Lucio Dalla per Bologna secondo voi?

"Per Bologna ha rappresentato e rappresenta non solo un immenso artista ma colui che ha sempre aiutato gli ultimi di questa città e non solo".

Quale eredità ha lasciato

alla città? Musicalmente e non solo.

"La sua arte è arrivata ai cuori di milioni di persone in tutto il mondo, e di questo ci ha resi orgogliosi. Ecco perché crediamo in questa iniziativa".

Un tassello importante per celebrare la sua arte?

"Questo podcast crediamo sia la giusta comunicazione, al passo con i tempi, per ricordare e parlare sul web di chi, da Bologna, ha reso grande la musica italiana".

