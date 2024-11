Un grande successo per l’University Fair 2024

Si è tenuta nei giorni scorsi, nel campus dell’International School of Bologna, in via della Libertà 2, la University Fair 2024, un evento che continua a ispirare e guidare gli studenti verso il loro futuro accademico.

Organizzata dalla school counselor Maartje Koster, la fiera ha riunito i rappresentanti di oltre 50 università provenienti da tutto il mondo. Tra le istituzioni partecipanti, spiccano nomi prestigiosi come IE University, Università Bocconi, Luiss, University of York, Nyu, Escp Business School, Eu Business School, e molte altre. L’evento non era riservato solo agli studenti di Isb, ma ha accolto anche oltre 120 studenti da altre scuole dell’Emilia-Romagna. I ragazzi hanno avuto l’opportunità unica di confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle università, scoprendo i diversi percorsi di laurea e approfondendo le modalità di ammissione.