Un grazie a medici, operatori e infermieri del Sant’Orsola

Grazie di cuore a tutte e tutti medic*, infermier* e operator* per la preziosa opera e professionalità. Ai dott De Iaco, Dolci, Gelsomino, Staff del dott. Ardizzoni, Lumia e Monteduro.Sono Orgogliosa di essere, una residente emiliano-romagnola e di poter avere un’ottima assistenza sanitaria in generale e nel mio caso personale essere stata curata e salvata nell’ospedale Sant’Orsola. Grazie, per essere al nostro fianco.

Loretta Bittini