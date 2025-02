"Un hotel all’ex Pedretti". Commercianti in campo

Cresce l’interesse tra commercianti, artigiani e cittadini sulla proposta di spacchettare in due il progetto del palazzone di nove piani previsto nell’area dell’ex Pedretti a Casalecchio. Presentata una settimana fa dalla lista civica di Dario Braga e dalla lista Centrosinistra per Casalecchio (entrambe in minoranza in consiglio comunale), l’idea di lasciare la parte commerciale nell’area Pedretti e di trasferire altrove la parte residenziale gode di un certo favore anche nelle altre liste di opposizione, Fratelli d’Italia e Rete civica Centrodestra. Ma c’è anche chi la pensa in altro modo. "L’area dell’ex Pedretti – ricorda Elisa Filippini, presidente Confesercenti Casalecchio – ha una destinazione alberghiera e lì ha senso farci ancora un albergo. Sarebbe il punto di partenza per la rinascita del centro. Primo perché a Casalecchio c’è carenza di alberghi nonostante gli eventi internazionali all’Unipol Arena. Secondo perché un turista vuole stare nel centro cittadino e per lo shopping non va ai centri commerciali. Si appassiona ai negozi di vicinato. Un albergo all’ex Pedretti sarebbe di sprone all’apertura di nuovi negozi nel centro".

Giulio Pellegrino, presidente di WeLove Casalecchio, associazione che riunisce commercianti e artigiani, non sposa una soluzione. "Fate presto – esorta –! chiudete quanto prima l’immensa buca nell’area Pedretti". "Se fattibile – avverte Pietro Cappellini, capo gruppo Fratelli d’Italia – perché non spacchettare il palazzone?". E Andrea Tonelli, capo gruppo Rete Civica–Centrodestra, aggiunge: "Era la nostra proposta nel mandato passato. Confidiamo nelle capacità del sindaco di trattare col privato". "Piuttosto che il casermone da 9 piani – insiste Barbara Bertù, presidente Confcommercio Ascom Casalecchio – prendiamo qualsiasi soluzione che eviti l’ecatombe dei negozi". "Spacchettare l’attuale progetto è il male minore", sostiene Simonetta Soverini, presidente Cna Casalecchio.

Nicodemo Mele