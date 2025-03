Un Hub del commercio urbano per salvare i negozi del centro

Il Comune lancia un progetto di rivitalizzazione del centro storico e si appresta chiedere alla Regione l’attivazione di un Hub del commercio urbano che porta il nome di "Area Commerciale Tradizionale". Di quest’area è stato tracciato già un perimetro che comprende alcune delle arterie principali del centro: via Marconi, via Garibaldi e via Porrettana. Il 19 marzo prossimo il Comune sottoporrà il progetto alle associazioni di categoria. Obiettivo: raccogliere idee, proposte e, soprattutto, candidature di attività commerciali singole, oppure riunite, che aspirano ad ottenere dalla Regione un finanziamento agevolato secondo la legge regionale 12/2023 sulla riqualificazione della rete commerciale urbana e utile a realizzare miglioramenti nella propria attività o nella zona in cui insistono.

Sarà una corsa contro il tempo. Entro 31 marzo il Comune deve presentare alla Regione la propria richiesta di Hub Urbano. Ma prima si deve dotare di un accordo di partenariato con le associazioni di categoria del commercio, dei servizi più rappresentativi sul territorio e di quanti presenteranno la richiesta di adesione. Questi ultimi hanno tempi ancora più stretti. Entro il 25 marzo devono presentare la propria manifestazione di interesse. Intanto il Comune di Casalecchio ha individuato il perimetro dell’Hub Urbano e approvato la bozza dell’accordo di partenariato, insieme all’avviso di manifestazione rivolto a imprese e altri enti. Dal perimetro dell’Hub Urbano sono esclusi importanti reti commerciali presenti in frazioni come quelle della Croce, Ceretolo e San Biagio.

"Non vogliamo lasciare indietro nessuno – assicura Claudio Baccolini, assessore al Commercio – dopo l’Hub Urbano, potremo attivare anche una serie di Hub di prossimità". C’è molta attesa nelle associazioni di categoria. "Scelta positiva questa di Casalecchio – sottolinea Alessandro Ciacci di Confcommercio Ascom Bologna – è una strada per fornire risorse fresche alle imprese commerciali che vogliono valorizzare la propria attività". Ed Elisa Filippini di Confesercenti Casalecchio, aggiunge: "Le associazioni di categoria devono avere piena voce nella definizione del perimetro e nella stesura delle proposte".

Nicodemo Mele