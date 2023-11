Un impianto per riciclare la fibra di carbonio

Decolla il recupero della fibra di carbonio grazie all’accordo tra Hera e Leonardo. La multiservizi bolognese e l’azienda di Stato, attraverso la divisione Aerostrutture, collaboreranno nello studio del recupero delle fibre di carbonio contenute nei materiali compositi a matrice polimerica utilizzati per la costruzione di parti di aeromobili. Grazie all’impianto realizzato a Imola (Bologna) dalla multiutility e al know-how sviluppato nei laboratori del gruppo Leonardo, il materiale verrà riciclato con "positive ricadute" in termini di sostenibilità e di circolarità. Via libera, dunque, alla sperimentazione ‘full-scale’ di una futura attività industriale di recupero della fibra di carbonio nel settore aerospaziale utilizzando tecnologie avanzate che ne consentiranno il riuso come materia prima seconda. "Questa partnership, pienamente coerente con gli obiettivi del Gruppo Hera di decarbonizzazione e di sviluppo dell’economia circolare, ha anche una valenza strategica nell’ottica della promozione delle filiere corte (reshoring) e circolari in Italia e in Europa", spiega Orazio Iacono (foto), ad di Hera.