Un impiegato esperto per la contabilità

Cercasi addetto alla contabilità e all’amministrazione presso la città di Bologna, per la tenuta della contabilità ordinaria e semplificata e per la gestione della fatturazione elettronica con utilizzo di software gestionale e contabile. La figura ricercata dovrà avere, preferibilmente, esperienza nel settore e, nello specifico, nel ruolo richiesto ed essere predisposta al lavoro di gruppo. Come segnalato nell’annuncio, è indispensabile essere in possesso del diploma di Scuola Superiore. Preferibilmente anche in possesso di un titolo di Laurea. Le conoscenze informatiche richieste sono: MS OFFICE-MS OFFICE-Media. L’orario di lavoro è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì: 9-13; 14-18. Contratto: CCNL Studi Professionali - Livello 4 - 4S – Tempo indeterminato.