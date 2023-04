Un inizio Decisamente allegro Poi Khozyainov e Tafur-Díaz

La stagione sinfonica del Teatro Comunale prosegue stasera all’Auditorium Manzoni (alle 20,30) con un concerto di grande interesse per scoprire nuovi interpreti e musiche di rara esecuzione. A cominciare da una recentissima composizione di Nicola Campogrande, voce ben nota fra i conduttori radiotelevisivi della ‘classica’ e attuale direttore artistico del festival Mito Settembre Musica. Il titolo irrituale del brano, Decisamente allegro, gioca scherzosamente su una parola che nel linguaggio comune significa ‘gioioso’, mentre fra i musicisti è l’indicazione comune per un tempo esecutivo rapido. Nata lo scorso anno su commissione della Filarmonica della Scala, a celebrarne il 40° anniversario della fondazione, questa esplosione di vivacità sonora è stata diretta la prima volta a Milano in Piazza Duomo dal suo direttore principale Riccardo Chailly, che l’ha definita "una fanfara di gioia". "Poiché – dice l’autore – le circostanze della storia ci portavano ad ascoltarlo in un momento drammatico, tra la coda della pandemia e gli orrori della guerra in Europa, mi era piaciuto pensare che questo pezzo, come una piccola medicina musicale, avrebbe potuto aiutare a ritrovare l’ottimismo e la speranza dei quali tutti avevamo bisogno".

Un classico di sporadica esecuzione è il primo dei quattro concerti per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, composto nel 1890-91, ancora studente. A eseguirlo è chiamato il pianista russo Nikolay Khozyainov, che torna a Bologna dopo avervi eseguito cinque anni fa il terzo e più famoso concerto dello stesso autore. Oggi trentenne, Khozyainov ha alle spalle un fulgidissimo avvio di carriera, che lo vide emergere a soli 18 anni come il più giovane finalista dell’ambitissimo Concorso Chopin di Varsavia. Completa il programma la Seconda Sinfonia di Jan Sibelius, il più rinomato compositore finlandese, che si trovò però a crearla in Italia, nel 1901, sotto il sole luminoso di Rapallo che ne ha condizionato le tinte sonore. Sul podio, per la prima volta a Bologna, il direttore d’orchestra peruviano Dayner Tafur-Díaz, di appena 24 anni, vincitore nel 2022 del primo premio al Concorso internazionale per direttori d’opera indetto dall’Opéra Royal de Wallonie-Liège, uno dei tanti giovani artisti a cui il Comunale ha voluto aprire le porte per questa stagione sinfonica ricca di promettenti talenti. Realizzato grazie a Intesa Sanpaolo, Main Partner della Stagione Sinfonica 2023, il concerto sarà preceduto come sempre da una presentazione al pubblico programmata mezz’ora prima dell’evento.