Un interessante approfondimento sulle crociate

In storia abbiamo studiato che la città di Gerusalemme, considerata il simbolo del cristianesimo per via di quanto raccontato nei Vangeli, nel XI secolo è stata conquistata dai Turchi Selgiuchidi. Papa Urbano II voleva riprendersi la Terra Santa per motivi non solo religiosi, ma soprattutto, come è alla base di tutte le guerre di religione, economici e politici: infatti voleva dimostrare la propria superiorità rispetto alla Chiesa d’Oriente e approfittare della situazione per arricchirsi. Nel 1095 a Clermont il papa ordinò ai guerrieri cristiani di andare a combattere contro i Turchi; in cambio avrebbero ricevuto l’indulgenza plenaria, cioè la cancellazione di tutti i peccati, e avrebbero potuto saccheggiare e uccidere a piacimento. Questi guerrieri, infatti, erano mossi dalla sete di ricchezza: con il capitolare di Quierzy dell’877 i feudi erano diventati ereditari per i figli maggiori, mentre i figli cadetti dovettero trovare altri modi per arricchirsi, e le crociate furono perfette. Nel 1099 i crociati guidati da Goffredo di Buglione arrivarono a Gerusalemme e uccisero migliaia di musulmani, ma anche tantissimi ebrei: l’antisemitismo, infatti, non è stata un’invenzione di Hitler, ma si diffuse proprio nel Medioevo. Gli ebrei, infatti, venivano odiati perché accusati di essere coloro che avevano messo a morte Gesù, ma in realtà soprattutto per la loro ricchezza.

Classe 1E, prof Amedeo Pennetta IC di Molinella.