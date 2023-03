Un intero stadio per ricordare Roger Pizzi

In ricordo di Roger. Si è svolta sabato, nel centro sportivo di via fratelli Cervi ad Argelato, alla presenza del sindaco Claudia Muzic, la cerimonia di intitolazione dell’impianto a Roger Pizzi. Era il giovane calciatore che, durante una partita di calcio nel marzo del 2019, quando era in forza alla polisportiva Argelatese, si accasciò a causa di un malore e perse la vita, all’età di soli 21 anni. Presenti all’evento anche l’intera giunta comunale, l’assessore allo sport del Comune di San Giorgio di Piano Roberto Pessarelli, la famiglia di Roger e i rappresentanti di Lovers, Basca, Argelatese, oltre a tanti amici di Roger.

La tragedia colpì profondamente il mondo sportivo dilettantistico, nonchè naturalmente la comunità di Argelato e quella di San Giorgio di Piano. Quest’ultimo è il paese in cui Rogelio Maria Pizzi, il suo nome per esteso, viveva insieme alla sorella Luza, mamma Mara e papà Gianluca. "Nelle settimane successive alla tragedia – spiega il sindaco - venne proprio dai gestori dell’impianto comunale di Argelato, l’associazione Asd Lovers 1997, e la polisportiva Argelatese, squadra in cui Roger giocava, in prestito dal Basca, la proposta all’amministrazione comunale di intitolare l’impianto sportivo al ragazzo". La proposta fu subito accettata dal sindaco e condivisa con la FederazioneLega nazionale dilettanti emiliano romagnola, gli amici e la famiglia. E l’occasione per l’intitolazione ufficiale del campo è arrivata appunto sabato scorso, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa del ragazzo, giornata in cui si è giocata la finale della coppa inverno under 14 dedicata proprio a Roger Pizzi.

"E’ stata – continua Muzic - una giornata all’insegna del calcio, la grande passione di Roger. Come hanno tenuto a sottolineare i genitori nella targa apposta alla tribuna dell’impianto di Argelato". Ed è proprio nel segno del sorriso di Roger che, dalla sua scomparsa, gli amici e la famiglia hanno dedicato a lui tante iniziative sotto il segno dell’amicizia, della solidarietà, del fair play. Da non dimenticare il torneo Memorial Roger Pizzi, che si svolge ogni anno a luglio a San Giorgio di Piano, ad esempio. In occasione dell’intitolazione è stata poi organizzata la raccolta fondi dedicata all’associazione Piccoli grandi cuori odv, che opera a supporto del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Pier Luigi Trombetta