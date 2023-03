Un investigatore per seguire Sandra "Padovani chiamava pure di notte"

Un investigatore privato non gli bastava. Già a novembre 2021, quando la sua storia con Alessandra Matteuzzi era agli esordi, Giovanni Padovani aveva contattato un’agenzia di investigatori per pedinarla. Il tragico epilogo di quell’ossessione è noto: lui, 27 anni, ha assassinato lei, 56, a colpi di martello, calci, pugni e scagliandole contro una panchina, il 23 agosto scorso.

Ma proprio come con l’agenzia di Anthony Tortorici, che rifiutò l’incarico, anche con quest’altra Padovani non ebbe fortuna: fu messo alla porta nel giro di 72 ore. Per il suo atteggiamento "ossessivo". A raccontarlo è lo stesso investigatore, che dopo aver letto dell’omicidio ha contattato la polizia. Riferendo di richieste "che rasentavano talvolta l’assurdità" dal ventisettenne. Una testimonianza, questa, ora agli atti dell’inchiesta: a maggio comincia il processo per omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e legame affettivo.

"Fin dall’inizio – racconta l’investigatore – Padovani mi telefonava circa 10-15 volte al giorno, anche di notte, pretendendo di avere ragguagli in tempo reale sugli spostamenti di Matteuzzi". L’investigatore ha spiegato di avere interrotto il rapporto di lavoro dato il comportamento "eccessivo, direi ossessivo di Padovani, tanto che più di una volta gli ho riferito che le sue richieste non corrispondevano al nostro modo di lavorare. Ma lui insisteva, quasi implorandomi di aiutarlo". Tra le richieste, anche andare al lavoro di lei e fare un video al bagno per "verificare la corrispondenza dei luoghi". L’investigatore però non avrebbe mai sospettato che il ragazzo rappresentasse una potenziale minaccia, ritenendo piuttosto che fosse "insicuro". Del resto, anche nel giorno dell’omicidio Padovani volle dimostrare a tutti i costi che Sandra lo tradiva. Al vicino che tentò di sottrarla alla sua furia, mostrò alcune chat "per farmi vedere il contenuto, aggiungendo: vedi che mi tradisce", rivela l’uomo agli agenti: "Mai vista una scena così cruenta. Lui pareva scosso, ma presente".

Ora il ventisettenne, difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni, è in carcere a Piacenza, trattato con farmaci per le sue crisi nervose. Qui venerdì ha avuto un primo colloquio con il consulente psichiatrico di parte, il professor Alessandro Meluzzi, il quale avrebbe già rilevato una "alterazione" delle sue condizioni psichiche, che ne avrebbero compromesso la capacità di intendere al momento del delitto.

Federica Orlandi