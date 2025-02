Un laboratorio con i mattoncini

Continuano le attività didattiche a Palazzo Fava legate alla mostra ’Ai Weiwei. Who am I?’, che ha registrato il tutto esaurito anche durante i giorni di Art City. Ispirato dal lavoro dell’artista cinese, che fa grande uso dei mattoncini Lego, è nato un laboratorio che coniuga arte, innovazione e accessibilità.

Oggi infatti alle 16, Palazzo Fava ospiterà il laboratorio ’Lego Braille Bricks’, un’esperienza didattica e ludica principalmente dedicata a bambini ciechi di età compresa tra 6 e 13 anni. L’attività, della durata di 1 ora e 30 minuti, è gratuita e riservata a un massimo di 25 partecipanti, per garantire un’approfondita esperienza interattiva. Per informazioni o per prenotarsi, scrivere a didattica@genusbononiae.it