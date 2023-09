Un laboratorio sull’arteterapia di Carlo Coppelli

Un incontro e un laboratorio, venerdì e sabato prossimo alla Casa per la pace, per parlare e sperimentare l’arte che cura. Protagonista e relatore Carlo Coppelli ‘arte-terapeuta’, artista e formatore che alle 20,30 di venerdì incontra il pubblico per presentare il suo libro L’arte d’altra parte: l’arteterapia e i materiali artistici al servizio dell’educazione e della riabilitazione. Un punto di vista particolare su un’altra forma di arte, diversa da quella che si studia sui libri o si ammira in gallerie e musei, ma quella forma di espressione capace di dare forma ai nostri aspetti più controversi, educare a una migliore conoscenza di se e anche avviare un percorso di pacificazione interiore. Come spiega l’insegnante Tiziana Zanasi che introdurrà l’incontro promosso dall’associazione Percorsi di Pace. E dopo la teoria la pratica in campo sabato dalle 9 alle 17 col laboratorio di arteterapia condotto da Carlo Coppelli.