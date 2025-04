Un libro-aperitivo in biblioteca

Sabato alle 17 alla Biblioteca Comunale Gastone Stefanini è in programma un viaggio nella storia e nelle emozioni. Il nuovo appuntamento della rassegna letteraria ’Aperibook un aperitivo tra i libri’ propone la presentazione del libro "Trama e ordito. Intrigo a Bologna tra torri, canali e veli di seta", dalla penna dello scrittore Michele Rocchetta. Sarà un’occasione unica per scoprire i segreti di questo affascinante giallo storico ambientato in una Bologna Rinascimentale e per condividere un piacevole aperitivo in compagnia dell’autore, come prevede il format dell’ormai consolidata rassegna, giunta alla sua terza stagione.