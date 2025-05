Un libro di poesie per ogni stagione, ora tocca a ’Inverno’ e ’Primavera’

Poesia per 4 stagioni, a Marzabotto. Il progetto editoriale, a cura di Valentina Idalghi, prevede la pubblicazione di un libro per ogni stagione, ognuno dei quali dedicato ai versi di un solo autore. Domenica 18 maggio alle 17 saranno presentati ‘Inverno – credendo di aver sempre pensato’, di Villiam Comellini e ‘Primavera come una formica sulla pelle’ di Alice Mondi. Le illustrazioni di entrambi i volumi sono a cura dell’artista albanese Bledar Capillani. "L’idea di promuovere la poesia, risale – racconta Valentina Idalghi, insegnante – ai tempi della facoltà di lettere. I versi dei poeti, che fanno così fatica ad arrivare fino a noi, possono essere molto utili ad affrontare ogni passaggio dell’esistenza". Michele Valpondi è già stato scelto come autore di ‘autunno’, l’ultimo capitolo della raccolta. La grafica del progetto è a cura di Andrea Milan, le immagini di Concetta Balzotti e i libri editi da Kataclisma. La presentazione sarà nella sala polivalente della casa della cultura e della memoria, via A.Moro 2.