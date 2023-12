Un libro per affrontare le sfide dell’Alzheimer. C’è anche l’ultimo scritto di Flavia Franzoni

Sarà presentato oggi nella biblioteca de il Mulino in vicolo Posterla 1, il volume della Fondazione Maratona Alzheimer ’Le parole che non ti aspetti. Il lento svanire della mente: le demenze fra dimensione biologica, clinica, sociale e spirituale’, a cura di Laura Calzà e Marco Trabucchi. Il programma prevede i saluti di Romano Prodi e gli interventi di Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer, Laura Calzà, professoressa dell’Università e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Maratona Alzheimer, Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di ricerca geriatrica e consigliere della Fondazione Maratona Alzheimer. Modererà Ferruccio De Bortoli. Vasco Errani, già presidente della Regione ricorderà Giovanni Bissoni, già assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, promotore e già componente del Comitato scientifico della Fondazione.

Il volume è dedicato alla memoria di Flavia Franzoni e ospita l’ultimo suo contributo scientifico ’Doveri. Un welfare a misura delle persone con demenza’. Flavia Franzoni, scomparsa lo scorso 13 giugno, era componente del Comitato scientifico della fondazione.

Sono tanti i libri sulle demenze che contengono parole che sempre si rincorrono come malattia, memoria, anziani e degenerazione. Questo libro usa parole inusuali per rappresentare la sfida che questa malattia rappresenta per i nostri tempi: benessere, confini, diritti, discriminazione, reti, servizi e molto altro. È rappresentato in questo modo l’approccio culturale della Fondazione Maratona Alzheimer sulla malattia, considerandone tutte le dimensioni: biologica, spirituale, sociale.