‘Un libro per amico’, l’appuntamento con i volumi gratuiti per invogliare alla lettura

‘Un Libro per amico’: 17 anni di libri gratuiti per tutti i gusti. Domenica, dalle 9 alle 18 di fronte alla sede espositiva della rivista culturale Marefosca, in via Cento. Saranno disponibili oltre 2mila volumi e i visitatori potranno prendere gratuitamente uno o più libri tra quelli esposti, scegliendoli tra una vasta gamma di generi e di autori. "L’idea alla base di questa iniziativa – dice Floriano Govoni, responsabile di Marefosca e organizzatore dell’evento - intende promuovere la lettura in ogni fascia d’età e rendere la cultura sempre più accessibile.

"Nei suoi 17 anni di storia - ricorda Govoni -, ‘Un libro per amico’ ha distribuito circa 23mila libri, senza mai chiedere in cambio un contributo economico né accettare offerte.

L’unico obiettivo è quello di diffondere la passione per la lettura. E dunque invitiamo tutti a venire e verificare di persona. Purtroppo, c’è ancora chi esita a prendere un libro, pensando forse che ci sia qualche trucco. Ma possiamo garantire che non chiediamo nulla, i libri sono gratuiti.

L’unico desiderio è che le persone si sentano libere di scegliere uno o più testi e possano riscoprire il piacere della lettura".

E aggiunge: "Possiamo dire che ’Un libro per amico’ è un appuntamento ormai atteso da tanti, che ha visto crescere anno dopo anno l’interesse e la partecipazione di visitatori". Pier Luigi Trombetta