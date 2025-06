Un libro per ricordare l’intellettuale Margarete, tra gli autori c’è Guccini

Un libro per ricordare Margarete Bunje Cecchelli, scomparsa nel 2022. La presentazione del volume collettivo ‘Compagni di viaggio für Margarete, storia, tradizioni, arte, immagini tra bolognese e modenese’ è al centro convegni di Via Meotti a Gaggio Montano oggi alle 17. Bunje, tedesca di Brema, arriva in paese per amore del marito Adelfo Cecchelli e, ai piedi del faro, si rivela un’animatrice culturale appassionata e instancabile. Due le sue creazioni principali: la rivista di cultura locale ‘Gente di Gaggio’ che ha terminato le pubblicazioni nel 2022 e la rassegna musicale ‘Voci e organi dell’ appennino’, ideata con l’amico e presidente di Nueter, Renzo Zagnoni. "Volevamo pubblicare – rivela Zagnoni – un libro per Margarete. L’ idea è venuta a me, Aniceto Antilopi e a Gianpaolo Arienti che, purtroppo, è scomparso. Ne è uscito un libro collettivo che lei avrebbe apprezzato". Circa 25 gli autori, tra cui Francesco Guccini con un contributo sui dialetti locali. "Il titolo definitivo – conclude Zagnoni – è nato dalla fusione delle proposte di Antilopi che voleva ‘Compagni di viaggio’ e mia, che avrei preferito ‘Für Margarete’. Il risultato ci è sembrato ancora più chiaro". La presentazione e la pubblicazione sono patrocinate dall’assessorato alla cultura di Gaggio Montano.