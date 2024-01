Un libro su Coppi per aiutare i malati

L’obiettivo del libro ‘Il mondiale ha settant’anni’ di Claudio Pesci e Roberto Fiorini è duplice: da una parte rendere ancor più vivo il ricordo del ciclista Fausto Coppi, dall’altra sostenere i lavori della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cui andrà il ricavato delle vendite. Non solo un libro, ma anche una connessione con la solidarietà. Il volume non sarà disponibile nelle librerie: per averlo bisogna contattare gli scrittori, l’associazione ‘Fausto e Serse Coppi’ o La Casa dei Risvegli. "Lo sport fa parte della nostra attività e ci è utile nel far uscire le persone dal coma", racconta Fulvio De Nigris, direttore della Casa dei Risvegli e del centro studi per la ricerca sul coma. Il focus è anche quello di spiegare alle nuove generazioni chi è stato ‘l’Airone’. "Un libro d’arte che racconta il passato, ma è una memoria per i giovani", continua Franco Magli, coordinatore sezione ciclismo Uisp.

Giovanni Di Caprio