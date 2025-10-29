Un magazzino automatizzato per la farmacia comunale di Budrio: un investimento di circa 146mila euro di S.F.E.R.A. per dotare il punto vendita di un moderno sistema di stoccaggio e gestione dei farmaci nella farmacia comunale di piazza 8 Marzo. Un investimento significativo per dotare il punto vendita emiliano di uno dei dispositivi più moderni in ambito gestionale per il settore.

L’automatizzazione delle operazioni, che al prelievo più rapido e sicuro dei prodotti da parte del personale abbina una migliore gestione delle scorte anche in base alle scadenze dei farmaci, ha il vantaggio principale di rendere sempre più funzionali gli spazi con la possibilità di stoccare molti più prodotti nello stesso volume. Non meno importanti l’opportunità di carico automatico dei prodotti, anche durante le ore notturne, la rapidità di esecuzione garantita da un’opzione di prelievo estesa a più confezioni di farmaci contemporaneamente e la sicurezza del personale.

"Farmacie sempre più efficienti dal punto di vista tecnologico per continuare a puntare forte su qualità, efficienza, sicurezza e per permettere al nostro personale di dedicare quanto più tempo possibile all’ascolto e presa in carico delle richieste dei clienti – spiega il presidente di S.F.E.R.A., Roberto Rava –. Un investimento importante che abbiamo scelto di effettuare a Budrio a testimonianza della crescente rilevanza che questo punto vendita ricopre all’interno della comunità della cittadina e delle zone limitrofe. Nelle prossime settimane, anticipiamo fin d’ora, ci saranno altre importanti novità per altre farmacie del Gruppo".