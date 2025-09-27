Un marchio di qualità per la patata di Tolè

È tempo di patata e per la prima volta quella di Tolè, in occasione della tradizionale sagra, può fregiarsi del marchio De.Co. La presentazione è in programma oggi alle 10 al Teatro parrocchiale. Domani invece si svolgerà la 62ª edizione della Sagra della Patata con fiera, mercato, mercatino del riuso, stand gastronomici, tante iniziative per grandi e piccini, musica e tanto divertimento. Nell’occasione sarà anche inaugurata la scultura ’La raccolta delle patate’ di Paolo Gualandi, opera destinata a diventare simbolo della tradizione agricola locale e memoria viva della comunità.

Grazie alle caratteristiche del terreno e alle tecniche di coltivazione affinate nel tempo, questa patata tardiva possiede qualità organolettiche uniche. La varietà gialla è ideale per la frittura, mentre quella bianca è perfetta per gnocchi e purè. Versatile in cucina, è protagonista di molte ricette tradizionali. "Il riconoscimento De.Co. per la patata di Tolè – spiega il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – è un momento di valorizzazione di un prodotto tipico che caratterizza il nostro Appennino e in particolar modo questa frazione. Andiamo fieri di questo nostro prodotto e siamo convinti che garantirà un’ulteriore visibilità, apprezzamento e comprensione della sua qualità, della tradizione e dell’impegno da parte dei nostri agricoltori. Ringrazio la Proloco e soprattutto Paolo Gualandi per la realizzazione dell’opera artistica ’La raccolta delle patate’, un’opera veramente bella e meritevole di di essere vista e che a maggior ragione va a sottolineare in maniera costante la vocazione della frazione per questo tipo di prodotto agricolo. Una tradizione che dalle nostre zdaure arriva fino a oggi, in ristoranti, agriturismi e realtà alimentari del territorio".

L’appuntamento di oggi per la presentazione del marchio sarà aperto alle 10 dai saluti del sindaco Argentieri e della prima cittadina di Castel d’Aiano Rossella Chiari, delegata all’agricoltura dell’Unione dell’Appennino. Seguiranno gli interventi di Duccio Caccioni, direttore marketing del Caab, Daniele Ruscigno, presidente del Gal, Franco Cima, consigliere delegato della Città metropolitana, e Giorgio Vitali, presidente onorario della Cia. Domani sarà la volta della sagra con fiera, mercatino del riuso, banchetti con le famose chips di Tolè e stand gastonomico con i borlenghi agli impianti sportivi. Dalle 14.30 street band con i Bandessa e alle 15.30 ballo country con i Wild angels. Menù a tema nei ristoranti della zona.

r. p.