Un maxi telaio e una sfilata per la nuova moda sostenibile

Da domenica 5 al 7 ottobre il biennio di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti partecipa all’Expo di Osaka ’Designing Future Society for Our Lives’ con ’Crossing Threads/Interlacing Cultures’, progetto curato dalla docente Elisabetta Zanelli, con la partecipazione di Sara Galofaro, Ludovica Gilardi, Filippo Giordano, Xhoela Sanka, Chiara Toscana e dell’artista ospite Martina Venditti.

Il progetto è stato selezionato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e fa parte di ’Wow- We One Wave. Art and design for future lives’, che vede coinvolte nelle stesse date, all’interno del Padiglione Italia progettato dall’architetto Mario Cucinella, sedici istituzioni. I progetti presentati sono legati dalla necessità di proporre orizzonti nuovi indirizzati alla sostenibilità per la terra, al benessere e alla coesione della comunità. In particolare il progetto ’Crossing Threads/Interlacing Cultures’ propone azioni e opere che metaforicamente e concretamente connettono, valorizzando le potenzialità relazionali di ciascuno.

"La presenza della nostra Accademia all’Expo di Osaka è un’importante occasione per valorizzare il lavoro progettuale e creativo del biennio di Fashion Design – commenta Enrico Fornaroli, neo direttore dell’Accademia – offrendo una vetrina internazionale di grande prestigio. La partecipazione a un contesto globale come l’ Expo consente non solo di dare visibilità alla qualità della formazione artistica e alla capacità progettuale, ma anche di promuovere un dialogo interculturale. In un ambiente ispirato alla cultura del ‘fare’, la nostra presenza vuole favorire l’apertura verso nuove reti internazionali".

Due saranno gli eventi di arte partecipata che l’Accademia propone a Osaka: domenica 5 in Piazza Italia, di fronte al Padiglione Italia, si terrà ’Ri-Tessere ad Arte’, un workshop interattivo che prevede l’installazione di due grandi tele su cui, con i mezzi della decorazione, del ricamo e dell’intreccio, verrà creata un’opera collettiva. Con la collaborazione del Professional Institute of International Fashion di Osaka e con il coinvolgimento del pubblico, alcuni rappresentanti del biennio di Fashion Design (Ludovica Gilardi, Xhoela Sanka, Chiara Toscana, Sara Galofaro e Filippo Giordano) coordinati dalla prof Zanelli, daranno vita a esperienze di condivisione e creatività.

Lunedì 6 sarà il momento clou di questa trasferta, con la performance ’Crossing Threads/Interlacing Cultures’, che metterà in scena una collezione collettiva realizzata nell’ambito del biennio di Fashion Design con tecniche di upcycling e riuso, utilizzando sia materiali usati, espressione delle diverse culture degli studenti, sia nuove tecniche, materiali ecologici e fibre vegetali. Gli studenti dell’Accademia e i loro ospiti giapponesi, assieme agli allievi della Scuola Dante Alighieri di Osaka, indosseranno gli abiti e daranno vita ad azioni performative che coinvolgeranno i visitatori.