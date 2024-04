Un mazzo di fiori per i 102 anni di Ausilia Capotosti

Il Comune di Castel Maggiore ha festeggiato Ausilia Capotosti che ha compiuto la bellezza di 102 anni di età. Alle felicitazioni del figlio Mauro Sale e della nuora Sandra si è aggiunta la sindaca Belinda Gottardi che, per l’occasione, si è recata a casa di Ausilia ed ha portato i saluti dell’amministrazione e un omaggio floreale. Ausilia è nata ad Orte (Viterbo) nel 1922, e arrivò a Castel Maggiore insieme al marito, Giuliano, sottufficiale del Genio ferrovieri. Nella vita si è occupata della casa e della famiglia. Ed è ancora in ottima forma. La signora Ausilia, che ha ricevuto gli auguri dai tanti concittadini che conosce, compresi i suoi condomini, che dicono di "adorarla", ha ringraziato la sindaca per la gradita visita ed ha dato appuntamento all’anno prossimo per i suoi 103 anni.