Un medico di base ’sale’ in Appennino

Cesare Tosetti, medico di Porretta Terme, è andato in pensione lo scorso luglio, dopo trent’anni di professione. Nello stesso periodo ha cessato l’attività la dottoressa Cristina Maltese. Il doppio congedo ha generato negli oltre 2mila assistiti incertezza, in attesa di conoscere il nuovo dottore. Le comunicazioni Ausl hanno contribuito allo smarrimento: per due volte è stato indicato il nome dei medici subentranti, mai entrati in servizio. I professionisti individuati, dopo aver accettato la nomina, hanno rinunciato senza preavviso, così come permesso dal contratto nazionale. Le rinunce, a causa della scarsità di camici bianchi, rischiano di diventare sempre più frequenti, soprattutto nei luoghi distanti dalle città. L’ azienda si è attrezzata per colmare il vuoto, affidando immediatamente i pazienti sprovvisti del medico al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) dell’’ospedale di Porretta Terme.

L’ Ausl ha moltiplicato gli sforzi per reperire un medico di base pronto a esercitare in appennino. All’inizio di dicembre è stato assegnato un incarico alla dottoressa Elisabetta Ventura che riceve i pazienti presso l’ospedale Costa per una ventina di ore alla settimana. "Dopo la laurea ho sempre esercitato in città.

In autunno, l’azienda mi ha proposto Porretta Terme, ed eccomi qua. I miei assistiti bolognesi erano dispiaciuti, ma le regole sono queste".

Esordisce così la dottoressa, che prosegue: "Ho sottovalutato gli ostacoli: la distanza, i ritardi ferroviari, la navetta per l’ospedale che non sempre aspetta il treno. In più l’impegno della scuola di specializzazione: sono iscritta al primo anno e ogni giovedì mi reco all’ospedale Baggiovara di Modena per frequentare il corso". Il racconto è diretto: "A marzo deciderò se restare oppure avvicinarmi a casa. Di sicuro ci sarò fino a giugno, dopo vedremo. A Porretta mi trovo bene, i pazienti sono gentili e tengono in grande considerazione le mie valutazioni. In città il medico di base è visto come un passacarte. Del resto, i miei figli sono cresciuti e le levatacce non mi spaventano: potrei innamorarmi della montagna, come è capitato ad altri colleghi. Se il treno fosse più affidabile, se la tratta fosse coperta dalla rete telefonica, userei il viaggio per lavorare a distanza. Oggi è impossibile, la linea si stacca di continuo. Altrettanto utile sarebbe un alloggio in zona per un paio di giorni alla settimana, così da poter ampliare le visite agli assistiti". Conclude Elisabetta Ventura. Per il bene dei pazienti sarebbe importante che le sue considerazioni non cadessero nel vuoto.

