Un menù stellato per la cena della Caritas

Cena di fraternità stellata quella che l’altra sera a Savigno ha registrato il tutto esaurito nella sala della parrocchia di san Matteo, messa a disposizione di volontari e assistiti della Caritas della zona pastorale di Valsamoggia. 120 persone alle quali è stato servito un menù preparato dalla trattoria Amerigo, 25 anni di stella Michelin, che ha compreso tigelle con gelato di parmigiano e saba, risotto con zafferano bolognese di Pian di Venola e zucchine, pollo bio di Ginetto con carciofi e patate e infine un gelato di crema con fragole. Presente il parroco don Paolo dall’Olio, ex missionario in Africa e il presidente della zona pastorale Lorenzo Baldini: "Ci auguriamo che questo occasioni possano essere maggiormente frequenti nel nostro territorio anche perchè le persone hanno bisogno, in mezzo ai tanti impegni gravosi e difficoltà della vita, di semplici serate comunitarie all’insegna di momenti spensierati e gioiosi di fraternità", hanno commentato gli organizzatori. La cena, accompagnata da vini Bonfiglio e preparata dagli chef Alberto Bettini e Giacomo Orlandi era a offerta libera per il pubblico e a carico della parrocchia per gli ospiti Caritas.