Un meraviglioso modo di salvarsi con il duo-rivelazione Coma_Cose

"Abbiamo fatto un disco che per noi vale oltre la musica, è un diario, uno specchio, una valigia, una lettera mai finita. C’è voglia di parlarsi, di gridare, di incontrarsi… inutile dire quanto ci mancate e che tutto prende senso solo quando succede la magia del concerto. Beh… Dove ci vediamo?". All’Estragon, verrebbe da rispondere. E così sarà, questa sera (la data è stata aggiunta visto l’immediato sold out di venerdì 24) e domani: i Coma_Cose, il duo ormai amatissimo, freschi di partecipazione a Sanremo tornano infatti nella nostra città dopo un primo incontro con i fan qualche settimana fa. Ma ora Fausto Lama e California, coppia musicale e nella vita, tornano per una delle tappe del loro Un Meraviglioso Modo Di Incontrarsi tour.