Un mese di festa in strada. È la tradizione Aemiliana

Parte ’Aemiliana’ 2025 e si appresta ad animare le strade di San Pietro in Casale. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comitato dei commercianti, con il patrocinio del Comune e il contributo di Confcommercio Ascom, propone un carnet con tanti appuntamenti, pensato per un pubblico di tutte le età, un format di successo per una manifestazione che ogni anno si rinnova.

Intrattenimenti e spettacoli, appuntamenti musicali, gastronomia e degustazioni lungo i percorsi commerciali fatti di negozi e mercati, con offerte e promozioni, rappresentano il mix di ingredienti con cui San Pietro in Casale si prepara a vivere per oltre un mese la tradizionale rassegna estiva. In particolare, va ricordata la mitica ’Notte di Lunga Crescente’, giovedì 12 giugno, e ’Fricandò’, nel fine settimana del 20, 21 e 22 giugno, i due eventi che, all’interno della ricca rassegna, vedono fortemente impegnato il comitato dei commercianti, insieme a Pro Loco. Il programma della manifestazione è ricchissimo ed è consultabile nel dettaglio nella pagina della Pro Loco di San Pietro. Alcuni cenni: si parte con la mostra fotografica "Il Carnevale Ritrovato" nel Museo Casa Frabboni da domani e fino a luglio inoltrato, periodo in cui saranno tante le iniziative e gli appuntamenti: dalla sfilata dei carri allegorici di sabato 24 maggio alle feste con le scuole di venerdì 23, sabato 24 e venerdì 30 maggio, dal tema ambientale con ’Puliamo San Pietro’ sabato 31 maggio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il 2 giugno, dal mercato della Versilia e di Forte dei Marmi, domenica 1° giugno ai mercatini del riuso e dell’ingegno.

La musica accompagnerà la rassegna con concerti di vario genere: dall’originale Band Storm Contest presso l’arena del Centro Sportivo Faccioli fino al concerto dei Gem Boy di sabato 21 giugno. "Confcommercio Ascom Bologna da sempre è attenta alla proposta ricchissima di idee e iniziative che viene dal nostro territorio – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale – e la sostiene con piacere. Aemiliana è una manifestazione piena di iniziative, che per tutto il mese di giugno coinvolgerà il territorio di San Pietro in Casale, che vanta un tessuto economico attivo e istituzioni attente alle esigenze della comunità". "Anche quest’anno rinnoviamo l’appuntamento con la rassegna di eventi di Aemiliana – ha affermato il sindaco Alessandro Poluzzi – Ne siamo orgogliosi e ringraziamo chi si è prodigato anche quest’anno per dare vita a questa edizione".

Zoe Pederzini