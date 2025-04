Un milione di euro per la Porrettana

Il capoluogo di Vergato è attraversato dalla SS64, una statale che negli ultimi anni ha mostrato criticità rilevanti a causa dell’aumento del traffico e degli allagamenti provocati dagli eventi meteo estremi che stanno caratterizzando questo periodo – dice Marta Evangelisti (sotto), capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione –. Esprimiamo soddisfazione per l’attenzione che il governo Meloni ha riservato ai territori montani. Ringraziamo, infine, l’onorevole Galeazzo Bignami e Fratelli d’Italia per aver dato seguito alle richieste del territorio, dimostrando attenzione rispetto alla messa in sicurezza della SS64, che ha visto l’assegnazione – direttamente da parte del ministero per il 2026 – di un finanziamento di un milione di euro.