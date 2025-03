Un milione di euro per i danni del maltempo

Lavori in diverse località dell’Appennino per rammendare il territorio sdrucito dalle sferzate del maltempo. Via libera a 110 nuovi interventi per completare e integrare i lavori di recupero, consolidamento e messa in sicurezza di strade, corsi d’acqua, versanti. La Regione ha approvato il secondo stralcio da 16,5 milioni di euro del Piano per interventi urgenti da realizzare nei territori danneggiati dalle intense precipitazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023. In provincia di Bologna sono 12 gli interventi programmati, con un investimento di oltre un milione.

Il territorio maggiormente interessato dai cantieri è quello di Alto Reno Terme, dove sono finanziati sette interventi a cominciare dal ripristino, in varie località, delle condizioni di deflusso e delle opere idrauliche lesionate nei corsi d’acqua investiti dagli eventi meteorologici, per 600mila euro. A Camugnano sono previste opere di sostegno e ripristino della strada comunale completamente franata, per 50mila euro, oltre alla risagomatura del rio Corniola e della sezione di strada franata adiacente, per un costo di 20mila euro. Prevista inoltre la manutenzione straordinaria per il ripristino del sistema di regimazione delle acque, con 30mila euro, oltre al totale rifacimento di quello a difesa della strada comunale, con altri 5mila euro. A Porretta verrà effettuata la manutenzione del manto viabile e del sistema di regimazione delle acque per 10mila euro mentre a Casa Piattella l’intervento consiste nel sostegno e ripristino della sezione di strada franata: 5mila euro. Nel comune di Marzabotto sono previsti tre interventi: la pulizia di accumuli anomali di legname dalle pile del ponte di accesso carrabile alla frazione di Allocco per 6mila euro e del ponte in località Panico-Lama di Reno, per 10mila euro oltre, a Pian di Venola, alla riprofilatura e rinaturalizzazione della scarpata stradale di monte franata, con un importo di 120mila euro. Infine, nel comune di San Benedetto Val di Sambro, a Monteacuto Vallese sarà ricostruito il muro di sostegno: 95mila euro.

"Questo secondo stralcio completa il Piano degli interventi urgenti per i danni dell’ondata di maltempo dell’autunno 2023, per il quale la Regione aveva immediatamente chiesto e ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale", ha evidenziato la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Anche queste opere, già approvate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, sono finanziate con le risorse assegnate dal Governo.