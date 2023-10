Il maxi furto di buoni pasto: Un milione e 300mila euro.

Bologna, 31 ottobre 2023 – Era accusato di avere sottratto da un’azienda di ristorazione collocata nella prima periferia della città nientemeno che un milione e trecentomila euro di buoni pasto cartacei, quelli cioè che permettono ai lavoratori di pagarsi il pranzo oppure il cibo acquistato al supermercato. Pacchi e pacchi di blocchetti di ticket dal valore variabile, tra i cinque e i dieci euro a ’foglietto’. Un super colpo, per cui un napoletano di 47 anni era finito nei guai, indagato assieme a un presunto complice, a sua volta assolto in un procedimento parallelo, in precedenza stralciato per questioni tecniche.

Nel dettaglio, a tarda notte di ben nove anni fa, due ladri si sarebbero introdotti nell’azienda chiusa, avrebbero fatto man bassa del prezioso bottino, poi avrebbero provveduto a rivenderlo illegalmente e sottocosto ad aziende compiacenti in Campania. Dalle telecamere di sorveglianza della zona, però, non si riusciva a identificarli con certezza, né era possibile vederli in volto.

Un’accusa piuttosto articolata e circostanziata, insomma, ma da cui il quarantasettenne, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e finito nel mirino degli inquirenti impegnati a indagare su questa vicenda all’esito di alcune informazioni da loro raccolte nel corso degli approfondimenti, si è sempre dic

hiarato innocente. Finché nei giorni scorsi, affiancato nella sua battaglia legale dall’avvocato Bruno Salernitano, è stato assolto all’esito del processo di primo grado. Difatti, benché il furto risalga al 2014, il dibattimento si è concluso soltanto di recente.

In particolare, a ’incastrare’ l’imputato era stato il fatto che l’analisi delle celle telefoniche aveva consentito agli inquirenti di collocarlo nell’area adiacente alla ditta ’ripulita’ la notte del furto. Difatti, la sua utenza telefonica risultava agganciata proprio alla cella di quell’area, in zona San Donato.

Ma l’uomo, grazie anche alla parallela attività difensiva portata avanti dal suo legale, l’avvocato Salernitano, è riuscito a provare che quella sera lui era in effetti presente nella zona vicina alla ditta, quella notte, ma non certo perché impegnato a derubarla; bensì, era concentrato nel giocare d’azzardo in un locale notturno poco distante, che risultava ’compreso’ nel medesimo perimetro della cella telefonica che interessava l’azienda di ristorazione. Circostanza che è stato in effetti possibile ricostruire. Portando perciò il giudice a propendere per l’assoluzione del quarantasettenne, riconoscendo l’insufficienza di prove a suo carico.

Un business illecito, quello dei buoni pasto rubati e poi rivenduti sottobanco, in realtà piuttosto diffuso in tutta Italia, con casi simili che si registrano più o meno equamente lungo tutta la Penisola. Difficilmente però il bottino supera le poche decine di migliaia di euro: la cifra di un milione e trecentomila registra probabilmente un (triste) record.

