Un milione per il restyling di Casa Frascaroli

Oltre un milione di euro a Ozzano per la riqualificazione di Casa Frascaroli: 628mila di contributo regionale. La storia di Casa Frascaroli a Ozzano nasce da lontano. Agli inizi degli anni ‘60 alla morte del cavalier Frascaroli dal suo lascito testamentario si scopre la lodevole decisione di destinare al Comune la cifra di 100 milioni di lire finalizzata alla realizzazione di una casa per coniugi anziani. L’amministrazione comunale dell’epoca accettò la donazione e, una volta acquisito il terreno necessario, agli inizi degli anni ‘70 realizzò la ‘Casa per coniugi anziani Frascaroli’, nome dato in onore e in ricordo del donatore. Si tratta di un immobile costruito vicino al Palazzo Comunale, che conta 20 piccoli appartamenti con una sola camera da letto, con relative cantine di pertinenza da allora destinati ad accogliere anziani o coppie di anziani ancora autosufficienti e con un reddito contenuto.

Fino allo scorso anno lo stabile veniva interamente gestito dal Comune così come anche la graduatoria di accesso. Dall’1 gennaio 2023 invece l’immobile è stato acquisito nel patrimonio comunale di edilizia pubblica e dato in gestione a Solaris, la società a partecipazione pubblica che già gestisce sul territorio gli alloggi Erp, il cimitero e le mense scolastiche. Da tempo l’immobile necessitava di importanti ed urgenti lavori di ristrutturazione e rigenerazione sia sismica che energetica il cui importo, da una prima stima, superava il milione di euro. Nel 2021 il Comune ha partecipato al bando regionale "Programma sicuro Verde regionale" candidando il progetto di riqualificazione di Casa Frascaroli. In graduatoria però il progetto risultò non assegnatario.

"È proprio di questi giorni però - afferma con soddisfazione il sindaco Luca Lelli -, la notizia che, grazie ad una rimodulazione dei fondi Pnrr a disposizione della Regione, anche il nostro progetto risulta destinatario di un contributo di 628.000 euro, cifra che ci permette di poter procedere con la riqualificazione dell’immobile facendo fronte con risorse proprie alla parte mancante. Si tratta di una riqualificazione da un punto di vista energetico, che ci consente di poter avere un notevole risparmio sui consumi di riscaldamento ed energia elettrica, e sismica mettendo così in sicurezza l’intero immobile. A breve Solaris procederà con l’incarico per la progettazione dei lavori e si farà carico anche della gestione del bando di gara per l’affidamento dei lavori. Siamo molto soddisfatti, conclude Lelli, di riuscire a riqualificare questo immobile, ormai datato, ma al quale a Ozzano siamo tutti affezionati proprio per la grande finalità sociale che ricopre".