Un milione per startup e lavoro con Confcooperative Terre d’Emilia

Ammonta a un milione di euro l’importo complessivo delle due call (500mila euro l’una), lanciate da Fondosviluppo, fondo mutualistico di sistema di Confcooperative. La prima chiamata – Creare.coop – progettata d’intesa con Confcooperative Giovani, intende sostenere con 500mila euro la creazione di nuove startup cooperative, su iniziativa di imprenditori under 35. "L’appello è mirato ai giovani – spiega Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia –. Si tratta di un sostegno iniziale, finalizzato a incoraggiare percorsi d’avvio d’impresa e corsi di formazione manageriale per gruppi di aspiranti imprenditori che intendono raccogliere la sfida della cooperazione". La call prevede un primo input di 5mila euro l’anno per i costi di conduzione e avvio e poi il sostegno fino a 3mila euro l’anno per i costi di conduzione, oltre a iniziative di formazione e di networking dedicate. Creare.coop vuole contrastare il trend che vede calare l’iniziativa di impresa da parte dei giovani: "Contiamo che il territorio bolognese, che ha radici cooperative così profonde, risponda alla chiamata. Le nuove imprese, anche cooperative, scarseggiano. Abbiamo bisogno dell’iniziativa imprenditoriale delle nuove generazioni".

Al fianco di Creare.coop, Fondosviluppo ha stanziato altri 500mila euro per la call Inclusione.coop al fine di supportare percorsi di inserimento lavorativo qualificato di persone svantaggiate, da assumere in azienda. "Saranno ammessi sostegni per non più di 3 lavoratori svantaggiati per coop, per un massimo di 7mila euro a testa – spiega Ravaglia –. Anche qui vorremmo vedere un’ampia risposta del mondo cooperativo".