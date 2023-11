Un minuto di rumore . L’onda rossa di Marchesini per dire basta alla violenza

Valentina Marchesini ci sperava: "Vorrei che partecipassero tanti uomini". E così è stato.

Davanti al quartier generale di Marchesini Group a Pianoro, circa duecento persone hanno fatto un minuto di rumore in pausa pranzo contro la violenza sulle donne.

Un’iniziativa lanciata da Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno e a cui il gioiello del packaging con la sua responsabile della Risorse Umane ha aderito con entusiasmo. Presenti tante lavoratrici, ma anche tanti lavoratori. Uno di loro, Marco Petrucci, responsabile del reparto meccanico, ha letto la poesia diventata virale negli ultimi giorni dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, ’Se domani non torno’.

"Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima", ha detto Marco in maglietta rossa recitando il verso più famoso di Cristina Torres Caceres. E, subito, è partito l’urlo di Marchesini. Un rumore di fischietti e tamburi improvvisati è stata la colonna sonora alle 13 dell’onda che ha contagiato tutte le sedi del colosso della ‘Packaging Valley’, da Gorizia a Latina, portando la partecipazione a circa 500 persone. Molte vestite di rosso, come da invito dell’azienda della vigilia, per dire basta ai femminicidi, dopo lo strazio di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Valentina Marchesini aveva annunciato l’onda rossa in un’intervista al Carlino: "Un minuto di silenzio mi pareva quasi impossibile da fare in azienda, così quando ho letto dell’idea del minuto di rumore ho pensato che fosse bellissimo".

L’impegno di Marchesini, però, non si ferma qui. "Il posto di lavoro dev’essere un luogo di comunità, quindi organizziamo da anni corsi ad hoc proprio per sensibilizzare su questi temi, investiamo tanto sul welfare e facciamo di tutto per creare un ambiente di lavoro sereno".

Oggi, 25 novembre, giornata contro la violenza di genere, l’iniziativa ’Qn per le donne’ organizzata dalle testate Monrif andrà in scena a Firenze. Alle 12.30, la campana della martinella di Palazzo Vecchio, scandirà il via al minuto di rumore in piazza della Signoria. Un minuto di rumore perché "ciascuno di noi deve metterci la propria voce", è l’invito della direttrice delle nostre testate, Agnese Pini.

ros. carb.