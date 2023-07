Un mix di gusti e colori per la festa del gelato

Buono, ma anche bello, e soprattutto col giusto abbinamento di colore. L’armocromia contagia anche il mondo del gelato artigianale. Così la gara del gusto che per il diciottesimo anno consecutivo è abbinata alla Festa del gelato artigianale al via oggi nel centro di Casalecchio ruoterà proprio intorno al più armonico fra gli abbinamenti dei colori dei tanti gusti messi in strada dai quattordici punti gelato diffusi nelle strade della cittadina sul Reno. Una kermesse del gusto (e anche un po’ del colore quindi) che per tre giorni si svolge a Casalecchio su iniziativa della Società Eventi in programma da oggi a domenica tra via Marconi, piazza del Popolo, piazza del Monumento ai Caduti, che anche quest’anno ospiterà il palco centrale, insieme allo street food, per i tre grandi concerti della festa: stasera la Cisco Band, tribute band 883; domani Siamo Solo Noi, tribute band di Vasco Rossi e domenica i Lavori in Corso, sempre a partire dalle 21. Lungo la via Marconi e le piazze della festa saranno presenti: 37 punti ristoro, 8 punti gelato in festa; 6 punti gelato on the road e 10 punti spettacolo. Non mancherà la consueta biciclettata del gusto intitolata: ‘Tra gusto e colori’: oggi e domani una bella pedalata in compagnia con Avis, gustandosi un gelato a ogni tappa per votare il gusto preferito.

Taglio del nastro oggi alle 20 con la banda comunale Gaetano Donizetti e la conclusione di domenica sera con la parata afrobrasiliana accompagnata dai percussionisti Va mo là e dalle ballerine Sambeleza. Il tutto con modifiche alla viabilità segnalate sul posto.

"Questa festa si è guadagnata un rilievo di ambito metropolitano grazie al coinvolgimento di tante componenti della città", hanno detto il sindaco Bosso e l’assessore Nanni, mentre l’organizzatore Ivan Aldrovandi ha sottolineato la conferma di una formula che ha decretato il successo della festa all’insegna del buon gelato artigianale, della musica e del divertimento. Il gelatiere Michele De Somma ha già fornito un saggio di gusto e armonia nell’anteprima alla Casa delle acque e proporrà i suoi gusti anche alla cena degustazione domenica sera al ristorante Tramvia. "Un prodotto artigianale molto bolognese che è simbolo del made in Italy che qui trova la sua esaltazione come dolce popolare", ha sottolineato Simonetta Soverini di Cna.

Gabriele Mignardi