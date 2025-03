"Un molestatore in paese". Lettera-sfogo dei residenti

Una lettera accorata quella di alcuni cittadini di Bentivoglio a sindaco e carabinieri: "Abbiamo paura. Trovano una soluzione momentanea, lo allontanano per un po’, ma poi torna qui e non sappiamo come fare".

Sotto la lente di un gruppo di residenti i comportamenti, per loro preoccupanti, di un vicino di casa. Nelle due missive inviate alle istituzioni i residenti specificano: "Siamo a richiedere un intervento immediato per Franco (nome di fantasia, ndr) in quanto è diventato estremamente pericoloso per sé e per gli altri, avendo ormai costantemente comportamenti aggressivi con le persone. Entra nelle proprietà private e ha atteggiamenti sempre poco lucidi. Abbiamo già avvisato il centro di Salute mentale (da cui è seguito, insieme ai servizi sociali, ndr) più volte senza successo. Abbiamo comunicato tutto ai carabinieri con anche materiale audiovideo e foto di Franco in circostanze di alterazione. Già a luglio scorso abbiamo dovuto chiamare il 118 e chiedere l’intervento dei carabinieri perché il soggetto era delirante".

I cittadini, poi, proseguono: "A febbraio abbiamo chiesto nuovamente aiuto o sostegno. In questi ultimi due anni è diventato sempre più molesto e pericoloso: rompe i vetri e altri pezzi delle nostre auto, ma visto che nessuno fa nulla abbiamo deciso di rendere pubblica la situazione. Viviamo nel terrore a uscire o rientrare a casa e temiamo per la nostra incolumità. Il soggetto in questione viene periodicamente preso in carico dal Csm, ma poi lo rimandano a casa e siamo alle solite. A tutt’oggi si è messo anche a importunare le nostre figlie quando le vede sotto casa: offre loro sigarette e le fissa con insistenza. Qualcuno ci deve aiutare e va trovata una soluzione permanente per questa persone per il bene nostro, ma anche per la sua salute".

Va specificato che al momento il soggetto, dopo i recenti avvenimenti, è stato portato in una struttura per la salute mentale della provincia. A replicare ai cittadini il sindaco, Alice Vecchi: "Si tratta di una situazione che conosciamo. Questa persona non è abbandonata a sé stessa, ma seguita dai servizi sociali e anche dal Csm. Ha purtroppo una situazione molto altalenante, ma è seguito e al momento è ricoverato. Si sta cercando, tra istituzioni, di creare un percorso idoneo per quando verrà dimesso".

Zoe Pederzini