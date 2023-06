Un momento importante da non guastare

Gilberto

Dondi

Sicuramente l’intento era condivisibile: agevolare gli studenti che sanno facendo

i conti, in un modo o nell’altro, con le conseguenze dell’alluvione. Togliere gli iscritti per ’concentrare’ tutto nell’orale, così da limitare anche gli spostamenti

nelle zone disastrate.

Il problema è che si è

ottenuto il risultato opposto, scontentando tutti: professori, alunni e genitori. La protesta

si allarga ogni giorno che passa, come raccontiamo

nel pezzo qui a fianco. Da Monteveglio a San Lazzaro,

le famiglie esprimono il loro malcontento perché vedono nel provvedimento un’insopportabile disparità

di trattamento che, alla fine, penalizza chi non potrà sostenere anche

le prove scritte.

Speriamo che questo timore venga smentito dai fatti e che gli esami si svolgano nel migliore dei modi. Noi crediamo che sarà così.

Ma c’è anche un altro tema. Quest’anno molte scuole superiori sono state occupate e gli studenti hanno chiarito che la causa principale era proprio il loro malessere, dovuto allo stress e all’ansia da prestazione. I nostri ragazzi, o almeno una parte

di essi, vivono la scuola con

un disagio che noi adulti non riusciamo a cogliere fino in fondo e davanti al quale

siamo impreparati. Di fronte

a questo fenomeno sarebbe bene aprire una riflessione collettiva e cercare di trovare rimedi nuovi, come ad esempio lo psicologo a scuola. Non si può liquidare tutto come stupidaggini di una generazione che sta solo sui social e al telefonino. È più complicato di così. C’è una paura profonda del futuro. E ci sono fragilità acuite proprio dai social e dai rapporti al tempo dei social. Ecco perché le soluzioni devono essere studiate con attenzione. Ed ecco perché, per tornare agli esami imminenti, forse era meglio scegliere una strada diversa.