Un mondo onirico e fatato. Robert Plant in concerto

È un ritorno alle sue origini, per Robert Plant, lo spettacolo Saving Grace con il quale arriva al Teatro Europauditorium lunedì sera alle 21. Un viaggio nelle atmosfere fiabesche, oscure, fortemente oniriche della tradizione della campagna britannica. Un universo ricco di storie e di leggende, dove il folklore diventa racconto fantastico che, proprio negli anni nei quali lui esordiva come cantante di un gruppo che avrebbe cambiato per sempre il rock, i Led Zeppelin, era al centro di un rigoglioso ‘folk revival’ con gruppi come Pentangle e Fairport Convention. Da lì, da quel ricchissimo patrimonio di culture sonore popolari l’artista ha attinto per portare in scena un concerto che si muove tra ricordi, frammenti favolistici che superano le geografie e arrivano ad abbracciare, al di là del suo amato Galles, gli spiritual e il blues della tradizione, quello nato nel Delta del Mississippi. Quei fraseggi, quei canti che avrebbero ispirato la carriera sua e di altri grandi nome del rock, come i Cream di Eric Clapton e i Rolling Stones. Una varietà di influenze che Robert Plant condivide con un gruppo nel quale spicca la voce di Suzi Dian, che rilegge proprio, duettando con lui, quei temi, che come ha detto il cantante, "si ispirano al paesaggio onirico delle marce gallesi". I Saving Grace, che si sono formati nel 2019, non hanno una regolare attività dal vivo, molto spesso suonano, non annunciati, nei piccoli pub nella brughiera, nelle provincie remote di Inghilterra, Irlanda e Galles, oppure, come è successo in America, aprendo i concerti dei Fairport Convention, che interpretavano il folk revival già quando i Led Zeppelin erano le mega star del pop.

Un repertorio, quello che il gruppo proporrà, estremamente vario, con canzoni originali e tantissime cover, le più disparate, da brani degli Everly Brothers a Nature Boy di Nat King Cole, dagli Incredible String Band ai Low, con un omaggio alla cantante e batterista del duo, Mimi Parker, scomparsa nel 2020, forse il riferimento in assoluto più moderno dei Saving Grace. Banjo, chitarre, mandolini, armonizzazioni vocali che incantano, percussioni, tutto, nell’universo della band, appare come circondato da una atmosfera fatata, nel cui tessitura la voce di Plant ha ovviamente un ruolo da protagonista, incantando il pubblico con i suoi acuti che rimandano all’era d’oro dei Led Zeppelin, ma in un contesto del tutto differente. E forse il merito del cantante, al di là della sua straordinaria bravura, è proprio quello di aver messo completamente da parte un passato così glorioso e irripetibile per condividere invece con il pubblico un linguaggio per lui nuovo, quello della cosiddetta ‘world music’, la musica del mondo, portandoci con sé nel cuore del folklore.