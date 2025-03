Un monumento per Graziella Fava

Un monumento in memoria di Graziella Fava, uccisa nel 1979 nell’attentato alla sede dell’Associazione stampa Emilia-Romagna a Bologna sarà inaugurato domani ai giardini Fava. L’opera ha avuto il sostegno del Porto-Saragozza, dell’Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna e di Coop Alleanza 3.0. Sempre domani l’Aser organizza il convegno ’Da Graziella Fava a Willy Branchi: la libertà di stampa tra inchieste e casi irrisolti’ che si terrà nella sede di Illumia (via de’ Carracci 69/2) dalle 9.30, mentre alle 13.15 sarà deposta una corona di fiori in via San Giorgio 6, teatro dell’attentato. Al convegno ci sarano Paolo Maria Amadasi (presidente Aser), Silvestro Ramunno (presidente Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna), Alessandra Costante (segretaria Fnsi); Serena Bersani (consigliera regionale Odg), Claudio Santini (Presidente Consiglio di disciplina Odg Emilia-Romagna); Nicola Bianchi, giornalista del ’Carlino’ e segretario Aser; Emilio Baravelli, figlio di Graziella Fava. Modera Matteo Naccari (segretario aggiunto Fnsi).