Un murales per difendere i nostri diritti: "Vogliamo un mondo corretto e più pulito"

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dei bambini, e la scuola primaria Dozza per celebrare questa giornata ha creato un murales che nasce dalla voglia di lasciare un messaggio: vogliamo un mondo diritto.

Sul nostro murales abbiamo rappresentato tre diritti che per noi erano i più importanti. L’articolo 6 dice che abbiamo diritto alla vita; l’articolo 28 spiega che abbiamo diritto ad andare a scuola e infine l’articolo 31, secondo cui abbiamo diritto al gioco e al riposo.

Noi bambini abbiamo pensato insieme alle maestre di fare qualcosa nel nostro piccolo per coltivare questo mondo diritto. Abbiamo iniziato a coltivare un orticello. Infatti “mondo diritto” significa anche avere un mondo pulito, del cibo sano e non sprecare. Coltivare in maniera biologica è quindi un nostro diritto ma è anche un nostro dovere.

Lorenzo, Miriam, Caterina, Luca, Lilia