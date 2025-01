Un nido Giocondo a Ponte Ronca: "Dalle donne servizi alle famiglie"

Una festa e un taglio del nastro con tanti bambini e genitori sabato scorso a Ponte Ronca, dove a fianco del museo d’arte contemporanea Cà la Ghironda è stata inaugurata la sede di un nuovo asilo nido privato allestito dall’associazione RiCreaMente negli spazi al piano superiore dell’ex ristorante Giocondo. Un nome ripreso da quello che per dimensione e normativa si chiama ‘piccolo gruppo educativo’. Caratteristica richiamata dal sindaco Dall’Omo, che ha elogiato l’iniziativa che si rivolge alle famiglie che gravitano in gran parte tra Ponte Ronca, Chiesa Nuova e San Martino in Casola, e che qui trovano accoglienza e risposta alle loro esigenze. "Un servizio importante perché si prende cura delle famiglie e delle loro esigenze educative, in un momento nel quale i Comuni, va riconosciuto, fanno fatica a dare tutte le risposte necessarie", ha detto il sindaco affiancato dall’assessora Lidia Pischedda, che ha ringraziato l’associazione per aver promosso questo servizio educativo: "Il nido è un servizio importantissimo, un luogo a misura di bambini e dei loro bisogni di crescita e apprendimento. Va sottolineato anche il coraggio dell’imprenditoria al femminile che parte dai bisogni e necessità delle persone e realizza soluzioni per la nostra comunità". Concetti ripresi dalla responsabile Roberta Foglia e benedetti dal parroco don Giuseppe Vaccari.

g. m.