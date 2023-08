Un nuovo cartello per la benzina Ecco il prezzo medio regionale "Ci sarà solo più confusione"

di Mariateresa Mastromarino

I più attenti, nella giornata di ieri, avranno notato che nelle stazioni di rifornimento c’è un nuovo cartello, che mostra il prezzo medio regionale dei diversi carburanti, obbligatorio per garantire trasparenza e fornire al cliente uno strumento in più per scegliere il proprio benzinaio. Così, sotto le Due Torri, oltre al prezzo del self-service e a quello del servito, ci sono ulteriori prezzi esposti. Non tutti i benzinai, però, hanno rispettato la nuova norma. Solo 6 stazioni su 10, tra quelle visitate, hanno aggiunto il cartello del prezzo medio regionale. Le polemiche sull’argomento sono già scoppiate, tra l’incomprensione dei benzinai e l’allarmismo dei clienti, sempre più preoccupati da un eventuale impennata dei costi. "Il nuovo cartello sarà in grado di creare solo confusione, perché il cliente troverà alla stazione di servizio due prezzi diversi, e non capirà quale sarà l’effettiva spesa per il suo rifornimento – commenta il benzinaio della stazione Esso su via di Corticella, uno dei pochi con l’aggiunta esposta –. E poi mi chiedo su che base sono calcolate queste medie, è incomprensibile".

La crisi economica si fa sempre più forte, e fare rifornimento è diventato quasi un lusso. "Sto facendo fare benzina a credito, ci sono persone che la fanno e chiedono di pagare più avanti", conclude il benzinaio. Sulla stessa strada, altre due stazioni di rifornimento non hanno esposto il nuovo cartello. Tra i pochissimi, però, c’è la stazione Q8 di via Stalingrado, che, per evitare confusione, ha deciso di spostare il cartello del prezzo medio regionale lontano dalle pompe di benzina, cercando di non creare disguidi o di promuovere un’errata informazione.

"Il prezzo medio sarà utile per la trasparenza verso il cliente, ma potrebbe creare confusione nel fruitore, che vedrà due prezzi e non saprà a quale fare riferimento – spiega l’addetto di Q8 –. Abbiamo deciso di esporre il cartellone lontano dalle pompe, in maniera più defilata, per fare capire che si tratta di qualcosa di diverso". I prezzi, al momento, non hanno subito particolari aumenti: "Da noi non sono aumentati, tranne il Gpl che è aumentato di un centesimo – prosegue il benzinaio –. E oggi si abbasserà di circa cinque centesimi il metano. Si è creato un forte allarmismo, ma i prezzi sono in linea con l’andamento del petrolio. Non ci sono stati forti picchi".

Gli animi non sono del tutto distesi per i clienti, e, secondo alcuni benzinai, l’eventuale incomprensione tra prezzo medio e spesa finale potrebbe far nascere diatribe o nervosismi: "Dal mio punto di vista ci sarà solo più confusione – racconta un dipendente della stazione Eni, in via Ferrarese –. Abbiamo il prezzo esposto come da regola, rispetteremo anche questa norma. Tanto, poi, saremo noi a dover rispondere al cliente di questo ulteriore prezzo esposto. Se la prenderanno con noi, che in realtà obbediamo e basta".

Per il momento, i prezzi sono abbastanza stabili, ma la minaccia di ulteriori ed eventuali aumenti fa spaventare i consumatori, che ogni settimana fanno il conto con le spese derivanti dal rifornimento del carburante.

"Per motivi di studio e lavorativi, non posso fare a meno di utilizzare la macchina – dice Riccardo Nucci –. L’uso è molto frequente, e la spesa è limitante. Purtroppo, avendo tempi stretti, non posso utilizzare i mezzi pubblici, non riuscirei a essere rapido e veloce". La spesa media settimanale è di "40 o 60 euro – conclude Riccardo –. Mi sono informato sull’inserimento del prezzo medio regionale nelle stazioni di servizio, quindi so che quel costo non fa riferimento alla mia spesa effettiva, ma ci sono altre persone disinformate che potrebbero capire male e creare disagi. È utile per la trasparenza, ma non è molto chiaro al momento". Anche per i motociclisti, i prezzi iniziano a essere un problema: "Mi sposto quasi sempre in moto – racconta Ariel Dotti –. La spesa è minore,con un prezzo che va da 20 a 30 euro ogni due settimane. Non uso la macchina proprio perché i costi sarebbero maggiori. Per gli spostamenti brevi, quindi, uso la bicicletta o i mezzi pubblici".