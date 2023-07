Un nuovo consigliere per Hera Cda, Di Stasi è davanti a tutti Ma tra i sindaci manca l’accordo

di Paolo Rosato

Chi sostituirà Lorenzo Minganti, appena approdato nei quadri dirigenziali del Comune di Padova, nello scranno del consiglio d’amministrazione di Hera? La decisione sembrerebbe ancora sospesa, perché una quadra vera e propria sui nomi messi sul tavolo non è stata ancora trovata. Non è semplice mettere d’accordo tutti i sindaci, per eleggere il rappresentante del patto di secondo livello, quindi dei Comuni minori. Il tempo stringe, la deadline sarebbe fissata al 31 luglio, e i registi dell’operazione – guidati da Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio – potrebbero prendersi fino ai primi di settembre per arrivare a una decisione che davvero possa mettere d’accordo tutti. Come sempre, la distanza è sulle persone.

Il nome che sarebbe leggermente avanti rispetto agli altri sarebbe quello di Enrico Di Stasi, attualmente segretario cittadino del Pd e all’interno del Gabinetto del sindaco in Città metropolitana. Un profilo che giorni fa sarebbe stato anche sostanzialmente avallato dai pesi e contrappesi politici sotto le Due Torri. Sul nome di Di Stasi però ci sarebbe qualche perplessità espressa da alcuni sindaci, che vedrebbero meglio una figura più legata ai territori. E che avrebbero sollevato dubbi di opportunità visti i ruoli che Di Stasi già ricopre. In lizza ci sarebbe anche l’ex sindaco di San Pietro in Casale, Roberto Brunelli, mentre un altro nome che sarebbe stato vagliato sarebbe quello di Matteo Meogrossi, attuale vicesegretario della Federazione provinciale. Ma Meogrossi avrebbe declinato, a sondaggio avvenuto. Pericolo di stallo, quindi, e alcuni sindaci sono chiari. "L’abbandono di Minganti non era preventivabile – dice Massimo Bosso, riferendosi all’addio dell’ex sindaco appena due mesi dopo la sua riconferma nel Cda –. Di certo non è una nomina semplice, ci prenderemo il tempo necessario. Al momento non c’è una candidatura naturale, serve una soluzione che tenga uniti tutti i Comuni. Il profilo scelto deve essere in grado di rapportarsi nel Cda e al tempo stesso rapportarsi con i municipi". Per il primo cittadino di Granarolo, Alessandro Ricci, è fondamentale "fare in fretta, e serve una figura che sia espressione dei territori", mentre per Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, "sarebbe molto importante garantire quella qualità che veniva garantita da Minganti. La sfida vera della politica, oggi, è trovare persone competenti, slegandosi da logiche correntizie. Non si può ‘scendere’ da Minganti". Infine Paolo Crescimbeni, sindaco di San Giorgio di Piano: "E’ in atto una discussione importante, serve una persona che sappia prendere parte ai Cda di un’azienza leader in Italia e nel mondo, e che abbia consapevolezza dei servizi che svolge, con la giusta attenzione rivolta all’utenza e agli amministratori".