Un nuovo cuore per nove bimbi. Anno record per i trapianti

Si chiude un anno record per la Cardiochirurgia pediatrica del Sant’Orsola: sono stati nove i cuori che le equipe dirette dal professor Gaetano Gargiulo hanno donato ad altrettanti piccoli pazienti, quasi il doppio rispetto alla media abituale. Nei reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica del Policlinico ogni anno vengono visitati circa 9.000 bambini provenienti da tutto il Paese ed eseguiti 350 interventi di cardiochirurgia. Numeri che fanno del Sant’Orsola uno dei primi tre centri nel Paese per la cura delle patologie cardiache nei bambini.

Grazie ai progressi della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica oggi l’80-85 per cento dei bambini nati con cardiopatia congenita riesce a sopravvivere fino all’età adulta. Un risultato fino a poco tempo fa insperabile che porta il numero di Guch (Grown Up Congenital Heart Disease) ad aumentare costantemente. Per questi pazienti, oltre all’attenzione per la loro condizione di salute, è necessario sviluppare programmi specifici che riguardano tutti gli aspetti della vita, dalla gravidanza all’attività sportiva a quella ludica e lavorativa: solo al Sant’Orsola sono 600 i pazienti Guch provenienti da tutta la Penisola seguiti ogni anno. Alla festa di Natale non è mancata l’allegria, come racconta il professor Gargiulo: "Erano bambini che lo scorso anno rischiavano di morire ed erano attaccati al cuore artificiale, ora hanno una nuova vita. Abbiamo voluto festeggiare tutti insieme. C’era il mago Antonio Casanova per divertire i piccoli, è stata veramente una bella festa con un carico emotivo molto alto. Erano presenti anche Chiara Gibertoni e Consuelo Basili, rispettivamente direttrice generale e direttrice sanitaria, entrambe molto commosse".