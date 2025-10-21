Un nuovo defibrillatore, Ponticella salva-vita

San Lazzaro sempre più cardioprotetto: installato nuovo defibrillatore alla Ponticella. Il primo di cinque nuovi strumenti salvavita che troveranno collocazione in esterno anche in Piazza Trebbi, stazione ferroviaria, MediaLab e Castel de’ Britti. È stato installato all’esterno del centro sociale La Terrazza, in via del Colle 1 alla Ponticella, il nuovo defibrillatore semiautomatico esterno di ultima generazione, telecontrollato e collocato in una teca accessibile 24 ore su 24.

Si tratta del primo dei cinque nuovi dispositivi che, nei prossimi giorni, andranno a rafforzare la rete di cardioprotezione sul territorio comunale nell’ambito del progetto regionale promosso e finanziato dalla Regione e coordinato dalla centrale operativa 118 Emilia Est dell’Azienda USL di Bologna. Dopo La Terrazza, i nuovi defibrillatori verranno posizionati in punti strategici e facilmente raggiungibili: in Piazza Trebbi, all’ingresso della stazione ferroviaria, al Medialab di Idice e a Castel de’ Britti, nell’area del parcheggio di via degli Orti. In questo modo, la rete dei DAE esterni si integrerà con quelli già presenti alla Farmacia della Cicogna, al municipio, in Mediateca e nella sede della polizia locale, garantendo così una copertura sempre più capillare.

"La diffusione dei defibrillatori e la conoscenza delle manovre di primo soccorso – sottolinea la vice sindaca Sara Bonafè – rappresentano un investimento concreto nella sicurezza e nella salute della nostra comunità. Ogni minuto è prezioso in caso di arresto cardiaco: saper intervenire può davvero salvare una vita. Per questo, nel prossimo anno organizzeremo, in collaborazione con la polizia locale, corsi aperti alla cittadinanza per sensibilizzare sull’utilizzo dei DAE e sulle tecniche di rianimazione di base. È un modo per rendere ogni cittadino un potenziale soccorritore, rafforzando la rete di solidarietà e protezione che contraddistingue la nostra città. L’impegno che questa amministrazione vuole garantire nell’investire e nel supportare il progetto ‘San Lazzaro Comune cardioprotetto’ fa anche della nostra città una di quelle più all’avanguardia rispetto alla formazione della polizia locale nelle procedure di primo soccorso per intervenire in caso di arresto cardiaco improvviso".

z. p.