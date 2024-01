Un nuovo furgone per distribuire beni alle famiglie indigenti

Un nuovo mezzo per portare cibo e beni di prima necessità alle persone fragili e indigenti del territorio. A San Giorgio di Piano, ieri pomeriggio, è stato inaugurato il furgone, acquistato grazie ad una raccolta fondi tramite Emil Banca, il crowfundig Ginger. Il mezzo sarà utilizzato per le attività dell’associazione locale "Fratelli Tutti OdV" che distribuisce alimenti, e non solo, a famiglie e persone non autosufficenti dei tre comuni Argelato, Bentivoglio e San Giorgio di Piano. L’attività di assistenza a queste persone viene fatta in accordo con gli assistenti sociali dei tre comuni e in collaborazione con la Caritas Diocesana e con altre associazioni che operano in questo settore come le Cucine Popolari, con le quali ci sono continui scambi di generi da mettere a disposizioni sia per le famiglie che per le mense delle Cucine Popolari.

"Siamo felici del risultato raggiunto grazie al supporto di tutti coloro che ci hanno aiutato - ha dichiarato Alberto Mezzini di Fratelli Tutti -. L’associazione di cui faccio parte è costituita da persone di buona volontà, sempre disponibili a dedicare tempo, energie e fantasia nel servizio diretto, nell’ascolto e nella relazione di aiuto promuovendo una rete di solidarietà nei confronti delle persone più fragili dei nostri territori, di coloro che si trovano in situazione di disagio relazionale, economico, psicologico e spirituale. E questa inaugurazione è dimostrazione dell’importante rete di solidarietà".